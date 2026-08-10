Bareily News: सेंट जेवियर्स कॉलेज में धूमधाम से मनाया मानसून दिवस
Bareily News: बरेली के चनेहटा स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज में मानसून दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने वर्षा ऋतु के महत्त्व पर काव्य, गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य ने वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक किया। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को सफल बनाया।
Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। चनेहटा स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज में मानसून दिवस बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया।
कार्यक्रम का आयोजन
कार्यक्रम का आयोजन डायरेक्टर प्रदीप दास गुप्ता और डायरेक्टर अनामिका आदित्य के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्रधानाचार्य दीप्ति चौधरी के संबोधन से हुई। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को मानसून ऋतु के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्षा हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने बच्चों को वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक करते हुए पानी बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही पेड़-पौधों की रक्षा करने और प्रकृति से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
इस मौके पर विद्यालय में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने गीत, नृत्य, कविताओं और नाटक के माध्यम से वर्षा ऋतु की सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विद्यार्थियों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने मौजूद लोगों की खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर को रंग-बिरंगी सजावट से आकर्षक रूप दिया गया। मानसून से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया और वर्षा ऋतु के महत्व को समझा। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षकों ने सहयोग किया। आयोजन के दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला।
सामान्य प्रश्न
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