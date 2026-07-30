Bareily News: गुरुपूर्णिमा पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने चित्रगुप्त धाम में की आरती
Bareily News: मीरगंज, गुरुपूर्णिमा पर स्वामी दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज परौरा में हुए कार्यक्रम में छत्रों ने शिक्ष्कों के चरणों में पुष्प अर्पित किए। प
Bareily News: मीरगंज।गुरुपूर्णिमा पर स्वामी दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज परौरा में हुए कार्यक्रम में छत्रों ने शिक्ष्कों के चरणों में पुष्प अर्पित किए। प्रबंधक डा. सत्यवीर गंगवार ने भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरु के महत्व और उनके मार्गदर्शन पर विचार साझा किए। निदेशक पंकज गंगवार ने विद्यार्थियों को अपने गुरुओं के बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य आदेश गंगवार, जसवीर गंगवार, राजेश गंगवार, अनुज, नूतन लाल,अंशु चौधरी आदि मौजूद रहे।फतेहगंज पश्चिमी। गुरु पूर्णिमा पर चित्रगुप्त धाम मंदिर में भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा ने संत शिव कुमार का अंगवस्त्र एवं माल्यार्पण कर सम्मान किया। मंदिर में दीप प्रज्जवलित कर आरती की।
कार्यक्रम में अजय सक्सेना, राहुल साहू, मंजू कोरी, अजय अरोरा, कैलाश शर्मा,राम गुप्ता,प्रेम कोरी,नरोत्तम मौर्य, बाबूराम कश्यप आदि मौजूद रहे।शीशगढ़। गुरु पूर्णिमा पर रामलीला मैदान के शिव मंदिर में विधायक डा डीसी वर्मा ने संत महाराज को अंगवस्त्र देकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया। विधायक ने मंदिर में आरती की। कार्यक्रम में रामऔतार मौर्य, मुनीष कुमार शर्मा, विनोद देवल, कृष्ण पाल राजपूत, केसरी वर्मा,लालता प्रसाद राठौर आदि मौजूद रहे।
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