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Bareily News: एसडीआरडी स्कूल में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फोटोबहेड़ी। एसडीआरडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गुरू पूर्णिमा मनाई गई। बच्चों ने गुरु पूर्णिमा पर्व पर शानदार प्रस्तुति की। एसडीआरडी स्कूल में गुरु पू

Bareily News: एसडीआरडी स्कूल में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया

Bareily News: फोटो बहेड़ी। एसडीआरडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान शानदार प्रस्तुति दी। एसडीआरडी स्कूल में गुरु पूर्णिमा पर बच्चों ने गुरु के महत्व को बताते हुए शानदार प्रस्तुति की। श्लोक वाचन, सामूहिक नृत्य और गीतों ने सभी का मन मोह लिया। अंत में बच्चों ने शिक्षकों को पुष्प भेंटकर सम्मानित किया। प्रिंसिपल नीलम सक्सेना ने गुरु के महत्व को बताया। प्रबंधन समिति के प्रतीक ढींगड़ा और ललित पिपलानी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

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