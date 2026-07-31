Bareily News: भाजपा महानगर टीम ने किया कलश पूजन
Bareily News: बरेली में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। भारत माता मंदिर में कलश पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष ने पूजा-अर्चना की और समाज में समरसता और संत गुरु रविदास के संदेश फैलाने की अपील की।
Bareily News: बरेली। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे समरसता समर्पण अभियान का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में गुरुवार शाम राजेंद्र नगर स्थित भारत माता मंदिर में कलश पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पूरनलाल लोधी और महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना ने पदाधिकारियों के साथ विधिवत रूप से पूजन-अर्चना की। उन्होंने सभी से समरसता, सामाजिक सद्भाव एवं संत गुरु रविदास के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान गुलशन आनंद, प्रभुदयाल लोधी, आदेश गंगवार, विष्णु शर्मा आदि मौजूद रहे।
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