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Bareily News: कार की टक्कर से सब्जी विक्रेता घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: भमोरा। भमोरा - आंवला रोड पर एक सब्जी की ठेली में कार ने टक्कर मार दी, जिससे सब्जी विक्रेता गम्भीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Bareily News: कार की टक्कर से सब्जी विक्रेता घायल

Bareily News: भमोरा-आंवला रोड पर सब्जी की ठेली में कार ने टक्कर मार दी। इससे सब्जी विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कस्बा अलीगंज के महावीर ने बताया कि वह हाल में अपने परिवार सहित सेंधा में किराए के मकान में रहता है। उसके पिता सत्यवीर श्रीवास्तव ठेली में सब्जी रखकर गांवों में फेरी लगाकर सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं। उनका एक पैर पहले से टूटा हुआ था। सोमवार की शाम वह ठेली लेकर दलीपुर मोड़ के पास बनी दुकान के नजदीक खड़े थे, तभी सेंधा की ओर से आई तेज गति से एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

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इसमें उनका दूसरा पैर भी टूट गया। उनके सिर आदि में चोटें आईं। पुलिस ने उसके पिता को सीएचसी भमोरा भेज दिया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया।

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