Bareily News: शो एंड टेल प्रतियोगिता में नन्हे बच्चों ने दिखाई प्रतिभा
Bareily News: स्टेडियम रोड स्थित कैंब्रिज स्कूल में प्री-प्राइमरी वर्ग के लिए शो एंड टेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। बच्चों ने कविता पाठ और आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रतिभागिता की। मुख्य अतिथि इंजीनियर देवेंद्र कुमार गुप्ता ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और इस तरह की प्रतियोगिताओं के महत्व को बताया।
Bareily News: स्टेडियम रोड स्थित कैंब्रिज स्कूल में प्री-प्राइमरी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शो एंड टेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। बच्चों ने नंबर, अक्षर और वर्णमाला का रूप धारण कर कविता पाठ व आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि इंजीनियर देवेंद्र कुमार गुप्ता एवं प्रधानाचार्या मिथिलेश वार्ष्णेय ने किया। प्रतियोगिता में प्री-एनसी वर्ग में अयुक्ता, नर्सरी में दीपांशी वार्ष्णेय और केजी में सादिया फातिमा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों के आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में विद्यालय की अकादमिक हेड डॉ. प्रतीक्षा वार्ष्णेय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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