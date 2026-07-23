Bareily News: कांवड़ यात्राओं के दौरान सुरक्षा और शान्ति व्यवस्था रहे कायम: धर्मपाल

Bareily News: आंवला।सावन में कांवड़ यात्राओं की तैयारियों और विकास परियोजनाओं को लेकर अफसरों की समीक्षा मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अधिकारी कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।गुरुवार को भाजपा कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बैठक में विभागवार अधिकारियों को निर्देश दिए। नगर पालिका को कांवड़ मार्गो पर सफाई और स्ट्रील लाइट व्यवस्था सुनिश्चित करने, बिजली विभाग को सभी पोलों तथा ट्रांसफार्मरों पर पॉलीथिन लगवाने, लोक निर्माण विभाग अफसरों से तत्काल कांवड़ मार्गो को दुरूस्त कराने, गड्ढों को भरवाने के निर्देश दिए। एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा और क्षेत्राधिकारी हेमंत उपाध्याय को शान्ति और सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाने को कहा। बैठक में एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा, सीओ हेमन्त उपाध्याय, नगर पालिका ईओ प्रदीप गिरी, पूर्ति निरीक्षक शिखा पांडेय, एक्सीईएन विद्युत दुर्गेश कुमार, एसडीओ कामेश कुमार, कोतवाल आंवला बीनू सिंह, सभी थानों के प्रभारी, बीडीओ आदि मौजूद रहे।फोटो