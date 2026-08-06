Bareily News: प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर फर्नीचर, नल की टोटियां व किताबें चोरी
Bareily News: सीबीगंज के प्राथमिक विद्यालय सहसिया हुसैनपुर में अज्ञात चोरों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ और चोरी की। स्कूल बंद होने के बाद प्रधानाध्यापक ने देखा कि कमरों के ताले टूटे हुए थे और चोरों ने अलग-अलग सामान चुराए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश की जा रही है।
Bareily News: सीबीगंज थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सहसिया हुसैनपुर में अज्ञात चोरों ने सरकारी संपत्ति को निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़, चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्कूल बंद होने के बाद हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक हेमंत कुमार की ओर से सीबीगंज थाने में दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, जब वह स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरों के ताले टूटे हुए थे। चोरों ने विद्यालय से बच्चों का फर्नीचर, अध्यापक कुर्सी, रसोईघर की खिड़कियों के दरवाजे तोड़कर वहां लगे नल की टोंटियों और कक्षाओं में रखी पाठ्य व निःशुल्क पुस्तकें चोरी कर ली। इसके साथ ही कई चीजों को क्षतिग्रस्त कर दिया।
घटना की सूचना शिक्षकों ने तुरंत डायल-112 पर दी गई, जिसके बाद सीबीगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की गहनता से जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है।
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