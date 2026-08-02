Bareily News: नगर निगम की दुकान में बरामदा मिलाया, अब चला बुलडोजर
Bareily News: कुतुबखाना रोड की सब्जी मंडी में नगर निगम ने स्वीकृत मरम्मत की आड़ में किए गए अवैध बदलाव के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के आदेश पर कार्रवाई करते हुए, दुकान के बरामदे के कॉलम को हटाकर शटर लगाकर अवैध निर्माण किया गया था। नगर निगम ने तीन दिन के भीतर बदलाव को हटाने की चेतावनी दी थी।
Bareily News: कुतुबखाना रोड स्थित सब्जी मंडी में नगर निगम की दुकान में स्वीकृत मरम्मत की आड़ में किए गए बदलाव करने पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। शनिवार को नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम ने नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य के निर्देश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। आवंटी को जारी नोटिस में नगर निगम का आरोप है कि दुकान के बरामदे के कॉलम हटाकर उसे दुकान में शामिल कर लिया गया और शटर लगा दिया गया। नगर निगम ने तीन दिन में अवैध रूप से किए गए बदलाव को हटाकर दुकान को मूल स्वरूप में लाने का निर्देश दिए थे।
आदेश का पालन नहीं होने पर दुकान का आवंटन निरस्त कर बेदखली की कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। नोटिस का कोई जवाब न मिलने पर नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया।
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