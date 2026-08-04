Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: दबंगों ने आठ माह की मासूम को जमीन पर पटका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। आम रास्ता बंद करने का विरोध करने पर दबंगों ने ग्रामीण पर प्राण घातक हमला कर दिया। ग्रामीण के घर में छिपने पर दबंगों ने दरव

Bareily News: दबंगों ने आठ माह की मासूम को जमीन पर पटका

Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। आम रास्ता बंद करने का विरोध करने पर दबंगों ने ग्रामीण पर प्राणघातक हमला कर दिया। ग्रामीण के घर में छिपने पर दबंगों ने दरवाजा तोड़कर ग्रामीण एवं उसके परिजनों को जमकर पीटा। ग्रामीण की आठ माह की मासूम पुत्री को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्षेत्र के गांव राफियाबाद निवासी राजीव भारद्वाज मंगलवार की सुबह 11.00 बजे खेत से घर लौट रहे थे। गांव के प्रेम सिंह आदि ने सरकारी रास्ता बंद कर दिया। राजीव ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज तलवार-भाला एवं लाठी से उन पर प्राणघातक हमला कर दिया。

घटनास्थल का विवरण

राजीव जान बचाने के लिए भागा और अपने घर में छिप गया। इसके बाद आरोपी एक राय होकर दरवाजा तोड़कर राजीव के घर में घुस गए। आरोपियों ने राजीव से जमकर मारपीट की। शोर सुनकर मां मुन्नी देवी, पत्नी ज्योति और बहन पूजा व अरजेरा बचाने पहुंचीं। आरोपियों ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। आरोपी भूपेंद्र ने राजीव की आठ माह की पुत्री को उठाकर जान से मारने की नीयत से जमीन पर पटक दिया। इससे वह गंभीर हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

मारपीट के दौरान राजीव का मोबाइल, पत्नी का मंगलसूत्र और बहन के कुंडल कहीं गिर गए। तलाशने पर मोबाइल व जेवर नहीं मिला। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्रेम सिंह, लक्ष्मन, महेंद्र एवं भूपेंद्र सहित सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कराने के लिए सीएचसी भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक प्रवीन कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच कर उचित कार्रवाई की जायेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्यों हमला किया गया?
आम रास्ता बंद करने का विरोध करने पर दबंगों ने ग्रामीण पर प्राणघातक हमला कर दिया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News Fatehganj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।