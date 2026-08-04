Bareily News: दबंगों ने आठ माह की मासूम को जमीन पर पटका
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। आम रास्ता बंद करने का विरोध करने पर दबंगों ने ग्रामीण पर प्राण घातक हमला कर दिया। ग्रामीण के घर में छिपने पर दबंगों ने दरव
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। आम रास्ता बंद करने का विरोध करने पर दबंगों ने ग्रामीण पर प्राणघातक हमला कर दिया। ग्रामीण के घर में छिपने पर दबंगों ने दरवाजा तोड़कर ग्रामीण एवं उसके परिजनों को जमकर पीटा। ग्रामीण की आठ माह की मासूम पुत्री को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्षेत्र के गांव राफियाबाद निवासी राजीव भारद्वाज मंगलवार की सुबह 11.00 बजे खेत से घर लौट रहे थे। गांव के प्रेम सिंह आदि ने सरकारी रास्ता बंद कर दिया। राजीव ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली-गलौज तलवार-भाला एवं लाठी से उन पर प्राणघातक हमला कर दिया。
घटनास्थल का विवरण
राजीव जान बचाने के लिए भागा और अपने घर में छिप गया। इसके बाद आरोपी एक राय होकर दरवाजा तोड़कर राजीव के घर में घुस गए। आरोपियों ने राजीव से जमकर मारपीट की। शोर सुनकर मां मुन्नी देवी, पत्नी ज्योति और बहन पूजा व अरजेरा बचाने पहुंचीं। आरोपियों ने उन पर हमला कर घायल कर दिया। आरोपी भूपेंद्र ने राजीव की आठ माह की पुत्री को उठाकर जान से मारने की नीयत से जमीन पर पटक दिया। इससे वह गंभीर हो गई।
पुलिस की कार्रवाई
मारपीट के दौरान राजीव का मोबाइल, पत्नी का मंगलसूत्र और बहन के कुंडल कहीं गिर गए। तलाशने पर मोबाइल व जेवर नहीं मिला। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्रेम सिंह, लक्ष्मन, महेंद्र एवं भूपेंद्र सहित सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कराने के लिए सीएचसी भेज दिया। प्रभारी निरीक्षक प्रवीन कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच कर उचित कार्रवाई की जायेगी।
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