Bareily News: घर में घुस कर पिता पुत्र पर किया जानलेवा हमला
Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। समसपुर गांव में लाठी डंडे लेकर कुछ लोग एक राय होकर ग्रामीण के घर में घुस गए। दबंगों ने जान से मारने की नियत पर ग्रामीण के सिर पर फर
Bareily News: मीरगंज। समसपुर गांव में लाठी-डंडे लेकर कुछ लोग एक ग्रामीण के घर में घुस गए। दबंगों ने जान से मारने के लिए उसके सिर पर फरसे से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने बचाने पहुंचे उसके पुत्र को भी बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। इस संबंध में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। गांव समसपुर में बुधवार सुबह छह बजे कुछ लोग लाठी-डंडे एवं फरसा लेकर मंगली पुत्र प्रेमी के घर में घुस गए। आरोप है कि मंगली से गालीगलौज की। विरोध पर लाठी-डंडों से पीटा। जान से मारने की नीयत से एक ने मंगली के सिर पर फरसा से वार कर दिया।
मंगली लहूलुहान होकर गिर गए। उसकी चीखें सुनकर उनका बेटा सोनू कश्यप पिता को बचाने पहुंचा। आरोपियों ने सोनू को भी लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी परिवार को धमकी देकर भाग गए। परिजन घायल पिता-पुत्र को लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके परिवार की जान को खतरा है।पुलिस ने घायल मंगली की तहरीर पर आरोपी जितेंद्र, अरविंद, कल्लू एवं शिवकुमार निवासी समसपुर पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेज दिया। गांव के लोगों ने बताया कि जितेंद्र के मकान के पीछे तीन पेड़ लगे हैं। किसी ने उन्हें तोड़ दिया। पेड़ तोड़ने के संदेह में मारपीट हुई। घायल और आरोपी पड़ोसी हैं।
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