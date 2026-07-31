Bareily News: जमीन नाम न कराने पर भाई को किया घायल
Bareily News: मीरगंज, जमीन नाम न कराने पर भाई ने ग्रामीण से जमकर मारपीट की। जिससे ग्रामीण घायल हो गया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। बलूपुरा गांव निवासी रिषिपा
Bareily News: मीरगंज। बलूपुरा गांव के रिषिपाल पुत्र मुन्ना लाल के आठ भाई हैं। रिषिपाल के नाम पांच बीघा जमीन है। आरोप है कि उनका भाई महीपाल रिषिपाल के हिस्से की जमीन अपने नाम कराने को दबाव बना रहा है। मना करने पर गुरुवार को दोपहर 12:00 बजे भाई ने रिषिपाल से जमकर मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घायल ने आरोपी छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगा सकता है। आरोपी आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है।पुलिस ने घायल की तहरीर पर महीपाल निवासी बलूपुरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
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