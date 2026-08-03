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Bareily News: दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति समेत 10 पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति समेत 10 पर मुकदमा दर्ज दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति समेत 10 पर मुकदमा दर्ज

Bareily News: दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति समेत 10 पर मुकदमा दर्ज

Bareily News: नवाबगंज। दहेज में दो लाख रुपए और बाइक की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबा कर हत्या करने के मामले में मृतका के पिता की ओर से उसके पति समेत 10 लोगों के खिलाफ थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत लेकर उससे पूछताछ शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें:दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या का आरोप

शादी के बाद दहेज की मांग

नवाबगंज थाना क्षेत्र के पंडरी गांव के मोहम्मद यामीन ने अपनी बेटी शबाना का निकाह पांच वर्ष पूर्व टांडा सादात गांव के सैय्याद के साथ किया था। आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति सय्याद, देवर नईम, फईम, नदीम, ससुर अब्दुल हसन, सास रईस बानो, ननद गुलिस्ता, शबनम, चचिया सास नसरीन व बरखन गांव का इकबाल दहेज में बाइक और दो लाख रुपए नगद की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उसे तरह-तरह से प्रताड़ित करना शुरु कर दिया।

पंचायत और आगे की घटनाएँ

इसे लेकर वर्ष 2023 में उन्होंने नवाबगंज थाने में शिकायत भी की थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच पंचायत हुई थी। इसमें ससुराल वालों ने भविष्य में दहेज की मांग न करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद ससुराल वालों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। मृतका के पिता का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर शुक्रवार की रात बेटी के ससुराल वालों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया था। घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता की ओर से थाना नवाबगंज में दर्ज करायी गयी है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरु कर दी है。

सामान्य प्रश्न

मामला कहां दर्ज कराया गया है?
मामला थाना नवाबगंज में दर्ज कराया गया है।
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