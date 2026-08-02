Bareily News: मऊचंदपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव

Bareily News: मऊचंदपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव
Bareily News: गांव मऊचंदपुर में आम के बाग में शनिवार को 18 वर्षीय युवक दिनेश का शव लटका मिला। मृतक मेहनत मजदूरी करता था और अविवाहित था। उसने अपनी मौत से पहले एक ऑडियो वायरल की है जिसमें उसने जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bareily News: ग आंवला। थानाक्षेत्र के गांव मऊचंदपुर में शनिवार को सुबह सात बजे आम के बाग में पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला। इससे गांव और परिवार में हड़कंप मच गया। काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए।
घटना का विवरण
बताया गया कि गांव मऊचंदपुर में दिनेश तीन भाई थे, जिसमें मृतक दिनेश सबसे छोटा था और मेहनत मजदूरी करके पालन पोषण करता था। पिता की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। वह अविवाहित था। बताया शनिवार की सुबह गांव के ही एक किसान अपने खेत पर जा रहा था, तभी उसने आम के बाग में पेड़ पर दिनेश उम्र 18 साल को लटका हुआ देखा तो उसने तत्काल दिनेश के परिवार वालों को सूचना दी। सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। देखते ही देखते बाग में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और फोरेंसिक टीम को बुलाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक ने अपनी मौत से पहले एक ऑडियो भी वायरल की है। जिसमें उसने कई लोगों पर जान से मारने का आरोप लगाते हुए बचाने की गुहार लगाई है। ऑडियो भी जांच में सबूत साबित हो सकती है। हिन्दुस्तान अखबार आडियो की पुष्टि नहीं करता है। परिवार वालों ने हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है।
पुलिस की कार्रवाई
कोतवाल बीनू सिंह ने बताया कि आम के बाग में एक युवक का शव लटका हुआ मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। पीड़ित की तहरीर व पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फोटो 03- आंवला थानाक्षेत्र के गांव मऊचन्द पुर में आम के पेड़ से युवक दिनेश का शव लटका मिला, फाइल फोटो
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