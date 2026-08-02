Bareily News: मऊचंदपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव

घटना का विवरण

बताया गया कि गांव मऊचंदपुर में दिनेश तीन भाई थे, जिसमें मृतक दिनेश सबसे छोटा था और मेहनत मजदूरी करके पालन पोषण करता था। पिता की बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। वह अविवाहित था। बताया शनिवार की सुबह गांव के ही एक किसान अपने खेत पर जा रहा था, तभी उसने आम के बाग में पेड़ पर दिनेश उम्र 18 साल को लटका हुआ देखा तो उसने तत्काल दिनेश के परिवार वालों को सूचना दी। सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। देखते ही देखते बाग में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और फोरेंसिक टीम को बुलाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक ने अपनी मौत से पहले एक ऑडियो भी वायरल की है। जिसमें उसने कई लोगों पर जान से मारने का आरोप लगाते हुए बचाने की गुहार लगाई है। ऑडियो भी जांच में सबूत साबित हो सकती है। हिन्दुस्तान अखबार आडियो की पुष्टि नहीं करता है। परिवार वालों ने हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है।