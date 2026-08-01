Bareily News: ब्लॉ प्रमुख ने सुनी समस्याएं
Bareily News: शेरगढ़, संवाददाता। ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी ने शनिवार को ब्लाक मुख्यालय पर क्षेत्र
Bareily News: शेरगढ़, संवाददाता। ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र कुर्मी ने शनिवार को ब्लाक मुख्यालय पर क्षेत्र वासियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान पेंशन, आवास, खड़ंजा, नाली, सीसी रोड निर्माण समेत तमाम समस्याओं को सुना और समाधान कराया। इसके बाद ब्लॉक परिसर में लगे विद्युत खंभों को साइड से व्यवस्थित कराने को बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी से बात की। गांवों में सफाई पर विशेष ध्यान देने को निर्देशित किया। क्षेत्र वासी योजनाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर शिक्षक डॉ केपी सिंह, पूर्व प्रधान अनिल गंगवार, छत्रपाल मुखिया, सुमित शर्मा,अयोध्या प्रसाद, नरोत्तम गंगवार,ग्राम प्रशासक छोटे खां आदि समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र वासी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।