Bareily News: भाजपा नेता ईशान ने किया क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्वागत
Bareily News: भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष पूरन लाल लोधी शनिवार को स्वर्गीय डॉ श्याम बिहारी लाल के निवास पर पहुंचे। इस दौरान उनके बेटे ईशान ग्वाल ने उनका स्वागत किया और डॉ श्याम बिहारी लाल के जनहित में किये गए कार्यों पर चर्चा की। आंवला जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह का भी अभिनंदन हुआ।
Bareily News: भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष पूरन लाल लोधी शनिवार को फरीदपुर विधानसभा के विधायक रहे स्वर्गीय डॉ श्याम बिहारी लाल के निवास पर पहुंचे। स्वर्गीय डॉ श्याम बिहारी लाल के पुत्र भाजपा नेता ईशान ग्वाल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान स्वर्गीय डॉ श्याम बिहारी लाल के जनहित में किये गए कार्यों पर चर्चा हुई। पिता की विरासत को संभाल रहे ईशान ने आंवला जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह का भी अभिनंदन किया।
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