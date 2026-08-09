Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: गुरु रविदास जयंती पर निकली कलश वंदन यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: बहेड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा शिव मंदिर से शुरू होकर अंबेडकर भवन पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया और सामाजिक समरसता के संदेश को फैलाने का आह्वान किया।

Bareily News: गुरु रविदास जयंती पर निकली कलश वंदन यात्रा

Bareily News: बहेड़ी। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने समरसता संकल्प अभियान के तहत नगर में कलश वंदन यात्रा निकाली। यात्रा का शुभारंभ मोहल्ला जाजूनागर स्थित शिव मंदिर से विधि-विधान से पूजा-अर्चना और आरती के बाद हुआ। यह शोभायात्रा मोहल्ला सिंह गोटिया स्थित अंबेडकर भवन पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने संत रविदास महाराज के आदर्शों को अपनाने और समाज में भाईचारा व सामाजिक समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। इसके बाद यात्रा बाईपास रोड से होते हुए लोधीपुर पहुंची। यात्रा के दौरान संत रविदास महाराज के विचारों और सामाजिक समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया।

ये भी पढ़ें:Rampur News: कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ

मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष के पति अजय जायसवाल बॉबी, विधानसभा संयोजक सुरेश गंगवार, जिला पंचायत सदस्य आसेराम गंगवार, ब्लॉक प्रमुख अमरेंद्र सिंह गोल्डी, नगर अध्यक्ष राहुल गुप्ता, सभासद ओमप्रकाश गंगवार, गौरव जायसवाल, सोनी जायसवाल, गौरव पाल, अवधेश सक्सेना, सुशील कश्यप, पूर्व सभासद कन्हैया लाल आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Mirzapur News: सिटी दक्षिणी मण्डल के विभिन्न गांवों में निकाली गई कलश वंदन यात्रा
ये भी पढ़ें:कलश यात्रा निकाल समरसता का दिया संदेश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News BJP Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।