Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: दीक्षांत समारोह में भुता की बेटी को मिला स्वर्ण पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: ग्राम भुता निवासी राजवीर चक्रवर्ती की पुत्री अनुराधा चक्रवर्ती ने एमए (संगीत) विषय में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन कि

Bareily News: दीक्षांत समारोह में भुता की बेटी को मिला स्वर्ण पदक

Bareily News: फरीदपुर/भुता। ग्राम भुता निवासी राजवीर चक्रवर्ती की पुत्री अनुराधा चक्रवर्ती ने एमए (संगीत) विषय में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मंगलवार को आयोजित विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने अनुराधा को उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धि के लिए गोल्ड मेडल प्रदान किया। अनुराधा की इस उल्लेखनीय सफलता से उनके परिवार, रिश्तेदारों और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। परिजनों ने इसे अनुराधा की कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम बताते हुए उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना की। क्षेत्र के लोगों ने भी उन्हें बधाई देते हुए इस उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया।

ये भी पढ़ें:अंश गुप्ता ने एमएसडब्ल्यू में जीता स्वर्ण पदक राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में किया सम्मानित
ये भी पढ़ें:दीक्षांत समारोह में अंजू को मिला स्वर्ण पदक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।