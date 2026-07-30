Bareily News: भागवत कथा के समापन पर हुआ भंडारा
Bareily News: भमोरा के सिरोही स्थित वनखंडी नाथ मंदिर में सात दिनों की भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। साधु संतों ने अयोध्या, मथुरा, काशी और नेमीशरण से यहां आकर प्रसाद ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरु पूर्णिमा पर गुरु का आशीर्वाद लिया। महंत जानुकी दास खाकी और बाल योगी बाबा अमृत खाकी महाराज ने सभी साधु संतों को विदाई दी।
Bareily News: भमोरा। सिरोही के वनखंडी नाथ मंदिर प्रांगण में कथा समापन के बाद भन्डारे का आयोजन किया गया। यहां पिछले सात दिनों से भागवत कथा चल रही थी। बुधवार को कथा समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी, नेमीशरण आदि धामों से पधारे साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु का आशीर्वाद लिया। महंत जानुकी दास खाकी ने सभी आगन्तुकों को आशीर्वाद देकर विदा किया। बाल योगी बाबा अमृत खाकी महाराज ने महोत्सव में आये साधु संतों को विदाई दी।
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