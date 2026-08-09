Bareily News: बिशारतगंज में ई रिक्शे की बैटरी चोरी
Bareily News: बिशारतगंज में एक ई-रिक्शा की बैटरी चोरी हो गई, जिससे चालक को बड़ा नुकसान हुआ। वार्ड नंबर छह के बब्लू की ई-रिक्शा से चोरों ने बैटरी चुराई। मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है।
Bareily News: बिशारतगंज। कस्बे में ई-रिक्शे की बैटरी चोरी हो गई। इससे रिक्शा चालक को काफी नुकसान हुआ है। बताया गया कि वार्ड संख्या छह के बब्लू की ई-रिक्शा खड़ी थी। शुक्रवार रात चोर बैटरी चोरी कर ले गए। सात अगस्त की रात उन्होंने ई-रिक्शा घर के बाहर खड़ा कर दिया था। अगले दिन सुबह देखा तो बैटरी बॉक्स का ताला टूटा था और उसमें से एक बैटरी गायब थी। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।