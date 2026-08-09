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Bareily News: बिशारतगंज में ई रिक्शे की बैटरी चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बिशारतगंज में एक ई-रिक्शा की बैटरी चोरी हो गई, जिससे चालक को बड़ा नुकसान हुआ। वार्ड नंबर छह के बब्लू की ई-रिक्शा से चोरों ने बैटरी चुराई। मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है।

Bareily News: बिशारतगंज में ई रिक्शे की बैटरी चोरी

Bareily News: बिशारतगंज। कस्बे में ई-रिक्शे की बैटरी चोरी हो गई। इससे रिक्शा चालक को काफी नुकसान हुआ है। बताया गया कि वार्ड संख्या छह के बब्लू की ई-रिक्शा खड़ी थी। शुक्रवार रात चोर बैटरी चोरी कर ले गए। सात अगस्त की रात उन्होंने ई-रिक्शा घर के बाहर खड़ा कर दिया था। अगले दिन सुबह देखा तो बैटरी बॉक्स का ताला टूटा था और उसमें से एक बैटरी गायब थी। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।

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