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Bareily News: 15 अगस्त से शुरू होगा आईएमए का बरेली टैंलेंट लीग-2026

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: 15 अगस्त से शुरू होगा आईएमए का बरेली टैंलेंट लीग-202615 अगस्त से शुरू होगा आईएमए का बरेली टैंलेंट लीग-202615 अगस्त से शुरू होगा आईएमए का बरेली टैंले

Bareily News: 15 अगस्त से शुरू होगा आईएमए का बरेली टैंलेंट लीग-2026

Bareily News: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और युवापेक्स के संयुक्त तत्वावधान में बरेली टैलेंट लीग 2026 का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय आयोजन 15 और 16 अगस्त को आईएमए भवन में होगा। यह जानकारी बुधवार को आईएमए में आयोजित प्रेसवार्ता में अध्यक्ष डॉ. अतुल कुमार श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना, उनकी रचनात्मक क्षमता को नई पहचान देना है। अध्यक्ष डॉ. अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतियोगिता में आईएमए के सभी सदस्यों के बच्चों के लिए पंजीकरण नि:शुल्क है। प्रतियोगिता दो श्रेणी में होगी। पहली श्रेणी कक्षा 5-8 तक और दूसरी श्रेणी कक्षा 9 से 12वीं तक है।

प्रतियोगिता में गायन, नृत्य, संगीत, नाट्य कला, कविता, सार्वजनिक भाषण, कॉमेडी, मैजिक, डिजिटल कंटेंट, कला, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, म्यूजिकल थिएटर आदि शामिल है। विजेताओं को नगद पुरस्कार, गिफ्ट हैम्पर्स, प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

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