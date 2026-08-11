Bareily News: प्रस्तावित भूख हड़ताल मामले में प्राचार्य तलब
Bareily News: बरेली। बरेली कॉलेज के अस्थाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर सहायक श्रमायुक्त बालगोविंद ने पत्र जारी कर प्राचार्य बरेली कॉलेज को 17 अगस्त को उप श्रमायुक
Bareily News: बरेली कॉलेज के अस्थाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर सहायक श्रमायुक्त बालगोविंद ने पत्र जारी कर प्राचार्य बरेली कॉलेज को 17 अगस्त को उप श्रमायुक्त कार्यालय में अपना पक्ष रखने को बुलाया है। सहायक श्रमायुक्त ने अस्थाई कर्मचारियों के नेता जितेंद्र मिश्रा व हरीश चंद्र मौर्या को भी वार्ता में बुलाया है। बता दें कि कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा व सचिव हरीश मौर्य ने सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा को ज्ञापन देकर 10 अगस्त तक मांगों के पूरा न होने पर 14 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी। सहायक श्रमायुक्त की ओर से जारी पत्र के बाद अब 12 अगस्त को प्रस्तावित भूख हड़ताल आंदोलन पर चर्चा होगी।
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