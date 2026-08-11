Bareily News: बुजुर्ग को बातों में फंसाकर अंगूठी लेकर फरार
Bareily News: बाइक सवार टप्पेबाज ने मंदिर जा रहे बुजुर्ग को बातों में फंसाया और अंगूठी लेकर फरार हो गया। इस मामले में प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
Bareily News: बरेली। प्रेमनगर की आवास विकास कॉलोनी निवासी सचिन अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि रविवार सुबह उनके पिता विष्णु अग्रवाल मंदिर जा रहे थे। रास्ते में एक अनजान बाइक सवार ने उन्हें रोक लिया। उन्हें बातों में फंसाकर युवक ने कहा कि वह उनके घर गया था, पता चला कि बच्चे मंदिर गए हैं। बातों ही बातों में आरोपी ने उनके पिता की अंगूठी की तारीफ की। अपने बेटे को देने के लिए वैसी ही अंगूठी बनवाने की बात कहते हुए देखने को लेकर फरार हो गया। इस मामले में उनकी बेटे सचिन ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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