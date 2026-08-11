Bareily News: रात दो बजे राउंड पर निकले एसएसपी, कांवड़ मार्ग का लिया जायजा
Bareily News: बरेली। सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों के जत्थे लौटने लगे हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने बरेली-बदायूं कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने यातायात व्यवस्था और सुरक्षा का जायजा लिया। पुलिस को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। कुल 450 जत्थे बरेली लौटे हैं।
Bareily News: बरेली। सावन के दूसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए रविवार रात से ही कांवड़ियों के जत्थे लौटने लगे। कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ और यातायात व्यवस्था को देखते हुए एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार देर रात बरेली-बदायूं कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने रामगंगा तिराहा, देवचरा चौराहा, भमोरा से पुठी बॉर्डर तक अधिकारियों के साथ पेट्रोलिंग कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी अनुराग आर्य ने रविवार रात करीब 12 से 2 बजे के बीच बरेली-बदायूं कांवड़ मार्ग पर भ्रमण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था देखी। उन्होंने अधिकारियों के साथ पेट्रोलिंग करते हुए कांवड़ियों के आवागमन की स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। सोमवार को जलाभिषेक के मद्देनजर पुलिस को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है। कांवड़ मार्ग पर मिशन शक्ति केंद्र का जायजा लेकर महिला कांवड़ियों की सहूलियत के निर्देश दिए। उनके साथ एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी साउथ अंशिका वर्मा, एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान भी मौजूद रहे。
जोनल कंट्रोल रूम और आई ट्रिपल सी से निगरानी
कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए जोनल कंट्रोल रूम और आई ट्रिपल सी से लगातार नजर रखी जा रही है। प्रमुख चौराहों और कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मियों को भीड़ की स्थिति के अनुसार तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। सुभाषनगर पुलिस के मुताबिक रविवार से सोमवार तक जलाभिषेक के लिए कछला से 450 जत्थे बरेली की ओर लौटे।
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