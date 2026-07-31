Bareily News: रोटरी क्लब बरेली ने लगाया एचपीवी वैक्सीनेशन शिविर
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Bareily News: बरेली। वरिष्ठ संवाददाता रोटरी क्लब आफ बरेली ने गुरुवार को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन रोहेलखंड मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर किया। इसमें किशोरियों और महिलाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई। क्लब की प्रथम महिला अर्चिता जायसवाल ने एचपीवी वैक्सीन के महत्व की जानकारी दी। इस मौके पर रश्मि जायसवाल, मीना गुप्ता, ममता टंडन, क्लब अध्यक्ष राहुल जायसवाल, सचिव अनुज जायसवाल, एएस अग्रवाल, भावेश अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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