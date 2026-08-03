Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: दोस्त की पत्नी को छेड़ा, विरोध करने पर बदनाम किया फिर बोला भाजपा नेता हूं गोली मार दूंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: बरेली में एक महिला ने अपने पति के दोस्त शिवम खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की है। जब महिला ने विरोध किया, तो शिवम ने उसके चरित्र पर लांछन लगाया और धमकी दी कि वह भाजपा का नेता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Bareily News: दोस्त की पत्नी को छेड़ा, विरोध करने पर बदनाम किया फिर बोला भाजपा नेता हूं गोली मार दूंगा

Bareily News: बरेली। शहर के कोतवाली क्षेत्र में छेड़खानी का अजब मामला सामने आया है। पीड़िता के पति के दोस्त ने पहले उसके साथ छेड़खानी की। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसके परिवार वालों के बीच पीड़िता के चरित्र पर लांछन लगाया। महिला ने जब पुलिस से शिकायत की तो एसएसपी के दफ्तर के पास पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि मैं भाजपा का नेता हूं। ज्यादा शिकायत करेगी तो गोली मार दूंगा। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इज्जत नगर निवासी पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी सन 2010 में हुई थी। पति का दोस्त सुर्खा बानखाना निवासी शिवम पीड़िता पर बुरी नियत रखता था।

जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी शिवम ने उसके बारे में अश्लील बाते फैलाना शुरू कर दिया। पीड़िता के संबंध उसके नंदोई से बताने लगा। यह भी कहा कि पीड़िता की बेटी सही में उसके और नंदोई के संबंधों का नतीजा है। पीड़िता ने बताया कि 24 जुलाई 2026 को वो पुलिस से शिकायत कर निकली तो शिवम ने उसे एसएसपी ऑफिस के पास रोक लिया और धमकी दी कि मैं भाजपा का नेता हूं ज्यादा शिकायत करोगी तो गोली मार दूंगा।इंस्पेक्टर कोतवाली राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareilly Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।