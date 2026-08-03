Bareily News: दोस्त की पत्नी को छेड़ा, विरोध करने पर बदनाम किया फिर बोला भाजपा नेता हूं गोली मार दूंगा
Bareily News: बरेली में एक महिला ने अपने पति के दोस्त शिवम खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की है। जब महिला ने विरोध किया, तो शिवम ने उसके चरित्र पर लांछन लगाया और धमकी दी कि वह भाजपा का नेता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
Bareily News: बरेली। शहर के कोतवाली क्षेत्र में छेड़खानी का अजब मामला सामने आया है। पीड़िता के पति के दोस्त ने पहले उसके साथ छेड़खानी की। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसके परिवार वालों के बीच पीड़िता के चरित्र पर लांछन लगाया। महिला ने जब पुलिस से शिकायत की तो एसएसपी के दफ्तर के पास पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि मैं भाजपा का नेता हूं। ज्यादा शिकायत करेगी तो गोली मार दूंगा। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इज्जत नगर निवासी पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी सन 2010 में हुई थी। पति का दोस्त सुर्खा बानखाना निवासी शिवम पीड़िता पर बुरी नियत रखता था।
जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी शिवम ने उसके बारे में अश्लील बाते फैलाना शुरू कर दिया। पीड़िता के संबंध उसके नंदोई से बताने लगा। यह भी कहा कि पीड़िता की बेटी सही में उसके और नंदोई के संबंधों का नतीजा है। पीड़िता ने बताया कि 24 जुलाई 2026 को वो पुलिस से शिकायत कर निकली तो शिवम ने उसे एसएसपी ऑफिस के पास रोक लिया और धमकी दी कि मैं भाजपा का नेता हूं ज्यादा शिकायत करोगी तो गोली मार दूंगा।इंस्पेक्टर कोतवाली राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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