Bareily News: रुद्राक्ष अस्पताल में बेसमेंट में नर्सरी, भर्ती मिले नवजात

Bareily News: बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। धर्मकांटा चौराहा स्थित रुद्राक्ष अस्पताल में सोमवार को डिप्टी सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अस्पताल के बेसमेंट में नर्सरी का संचालन मिला जहां कई नवजात बच्चों को भर्ती किया गया था। डिप्टी सीएमओ ने अस्पताल संचालक को नोटिस जारी किया है और बेसमेंट से नर्सरी को तत्काल शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर अस्पताल की नर्सरी को सील करने की चेतावनी दी है। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बेसमेंट में नर्सरी, आईसीयू, ओटी संचालित करने वाले अस्पतालों की चेकिंग कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को डिप्टी सीएमओ डॉ. लईक अंसारी ने धर्मकांटा चौराहा के पास बालरोग विशेषज्ञ डॉ. अमित अग्रवाल के रुद्राक्ष अस्पताल में निरीक्षण किया। इस दौरान रिसेप्शन के सामने बेसमेंट में नर्सरी का बोर्ड लगा था।