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Bareily News: ओपीडी के अंदर तक लगी पर्चा काउंटर से मरीजों की कतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली जिला अस्पताल में मंगलवार को मरीजों और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए छात्रों की भीड़ रही। ओपीडी में 3 हजार से अधिक मरीज पहुंचे। पर्चा बनवाने में एक घंटे का समय लगा। 300 बेड अस्पताल में एंटी रेबिज वैक्सीन का स्टॉक नहीं पहुंचा, जिससे घायल मरीजों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजना पड़ा।

Bareily News: ओपीडी के अंदर तक लगी पर्चा काउंटर से मरीजों की कतार

Bareily News: बरेली। जिला अस्पताल में मंगलवार को मरीजों और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए छात्रों की वजह से भारी भीड़ रही। हालत ऐसी कि पर्चा काउंटर से शुरू हुई मरीजों की लाइन ओपीडी के अंदर तक पहुंच गई। कमार में बड़ी संख्या में महिलाएं भी रहीं। यही हाल पैथलाजी और अल्ट्रासाउंड जांच का भी रहा। मंगलवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में 3 हजार से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंचे। पर्चा काउंटर पर सुबह 9 बजे से मरीजों की भीड़ लगनी शुरू हुई तो 11 बजते-बजते मरीजो की लाइन ओपीडी के अंदर तक पहुंच गई। पर्चा बनवाने में ही मरीजों को एक घंटे तक का समय लगा। मरीजों की भीड़ का असर अल्ट्रासाउंड जांच पर भी पड़ा। यहां भीड़ की वजह से भर्ती मरीजों की ही जांच की गई। ओपीडी में इलाज कराने आए पेट दर्द या अन्य समस्या वाले मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए अगले दिन की तारीख दी गई। दोनों मशीनों से 50-50 से अधिक मरीजों की जांच की गई。

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300 बेड अस्पताल में नहीं लगी एआरवी

बरेली। 300 बेड अस्पताल में मंगलवार को भी एंटी रेबिज वैक्सीन का स्टाक नहीं पहुंचा। इसकी वजह से यहां एआरवी की वैक्सीन नहीं लग सकी। सुबह से ही यहां मरीज पहुंचने लगे थे। पर्चा बनवाने के बाद जब कुत्ते-बंदर के हमले में घायल मरीज एआरवी क्लीनिक पहुंचे तो पता चला कि एआरवी ही खत्म हो गई थी। एआरवी नहीं होने की वजह से मरीजों को जिला अस्पताल भेजा गया।

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सामान्य प्रश्न

बरेली जिला अस्पताल में कितने मरीज पहुंचे थे?
जिला अस्पताल की ओपीडी में 3 हजार से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंचे।
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