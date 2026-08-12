Bareily News: ओपीडी के अंदर तक लगी पर्चा काउंटर से मरीजों की कतार

Bareily News: बरेली। जिला अस्पताल में मंगलवार को मरीजों और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए छात्रों की वजह से भारी भीड़ रही। हालत ऐसी कि पर्चा काउंटर से शुरू हुई मरीजों की लाइन ओपीडी के अंदर तक पहुंच गई। कमार में बड़ी संख्या में महिलाएं भी रहीं। यही हाल पैथलाजी और अल्ट्रासाउंड जांच का भी रहा। मंगलवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में 3 हजार से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंचे। पर्चा काउंटर पर सुबह 9 बजे से मरीजों की भीड़ लगनी शुरू हुई तो 11 बजते-बजते मरीजो की लाइन ओपीडी के अंदर तक पहुंच गई। पर्चा बनवाने में ही मरीजों को एक घंटे तक का समय लगा। मरीजों की भीड़ का असर अल्ट्रासाउंड जांच पर भी पड़ा। यहां भीड़ की वजह से भर्ती मरीजों की ही जांच की गई। ओपीडी में इलाज कराने आए पेट दर्द या अन्य समस्या वाले मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए अगले दिन की तारीख दी गई। दोनों मशीनों से 50-50 से अधिक मरीजों की जांच की गई。