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Bareily News: मेडिकल संचालक मर्डर में आरोपी भाईयों की जमानत खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली में मेडिकल स्टोर संचालक परमजीत मर्डर केस की सुनवाई के बाद अपर जिला जज ने हत्यारे भाइयों सोमवीर और अजयवीर की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया। 21 फरवरी 2026 को परमजीत को मेडिकल स्टोर से बुलाकर ले गया था और 22 फरवरी को उसका शव मिला था।

Bareily News: मेडिकल संचालक मर्डर में आरोपी भाईयों की जमानत खारिज

Bareily News: मेडिकल संचालक मर्डर में आरोपी भाईयों की जमानत खारिज बरेली। भुता के मेडिकल स्टोर संचालक परमजीत मर्डर केस में सुनवाई के बाद अपर जिला जज 10 राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने हत्यारोपी सोमवीर और उसके भाई अजयवीर की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया।

पुलिस जांच के विवरण

एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना भुता में रिछा गांव के रामवीर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका बेटा परमजीत 21 फरवरी 2026 को भुता स्थित अपने मेडिकल स्टोर पर गया था। परमजीत को आरोपी सोमवीर मेडिकल स्टोर से बुलाकर ले गया था। परमजीत का शव फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में 22 फरवरी 2026 को मिला था। भुता पुलिस ने आरोपी सोमवीर और उसके साले आकाशदीप मौर्य को गिरफ्तार किया था। सोमवीर के कब्जे से मृतक परमजीत की बाइक, अंगूठी, आरसी, बीमा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद किए थे। वहीं सोमवीर के भाई अजयवीर की निशादेई पर मृतक की बैंक पासबुक बरामद हुई थी।

जमानत अर्जियों की सुनवाई

जेल गए हत्यारोपी सोमवीर और उसके भाई अजयवीर की जमानत अर्जियों पर अपर जिला जज दशम राघवेंद्र मणि की कोर्ट में सुनवाई हुई। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों कड़ा विरोध किया था। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने दोनो आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस केस में भाइयों की जमानत खारिज हुई?
भाईयों सोमवीर और अजयवीर की जमानत परमजीत मर्डर केस में खारिज हुई।
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