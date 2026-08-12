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Bareily News: बरेली कॉलेज के पूर्वी गेट पर दुकानदार, युवक भिड़े, ईंटें चलने से मची अफरा-तफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली कॉलेज के पूर्वी गेट पर एक दुकानदार और युवक के बीच विवाद हुआ, जिसने मारपीट का रूप ले लिया। ईंटें भी चलने लगीं, जिससे अफरा-तफरी मच गई। घटना के दौरान कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन आसपास के लोग डर के कारण सुरक्षित स्थानों पर चले गए। विवाद का कारण स्पष्ट नहीं है।

Bareily News: बरेली कॉलेज के पूर्वी गेट पर दुकानदार, युवक भिड़े, ईंटें चलने से मची अफरा-तफरी

Bareily News: ‎बरेली। बरेली कॉलेज के पूर्वी गेट पर मंगलवार दोपहर किसी बात को लेकर दुकानदार और एक युवक के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान ईंटें भी चलने लगीं, जिससे कॉलेज गेट के आसपास कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। ‎प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने लगे। अचानक हुई मारपीट और ईंट-पत्थर चलने से आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। कई राहगीर और अन्य लोग वहां से हटकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। घटना के दौरान कॉलेज के पूर्वी गेट के आसपास कुछ देर तक अव्यवस्था की स्थिति बनी रही।

हालांकि राहत की बात यह रही कि मारपीट और ईंटें चलने के बावजूद किसी विद्यार्थी या राहगीर चोटिल नहीं हुआ। कुछ देर तक चले विवाद के बाद दोनों पक्ष मौके से चले गए। घटना को लेकर कॉलेज गेट के आसपास मौजूद लोगों में चर्चा बनी रही। विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और मारपीट में शामिल लोगों के बीच क्या मामला था, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है।

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