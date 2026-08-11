Bareily News: अगस्त माह में बरेली को मिलेंगे नए सर्किल रेट
Bareily News: बरेली। मुख्य संवाददाता अगस्त माह में बरेली को मिलेंगे नए सर्किल रेट अगस्त माह में बरेली को मिलेंगे नए सर्किल रेट
Bareily News: बरेली में सर्किल रेट को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही है। सोमवार को पूरे जिले से प्रस्तावित सर्किल रेट अधिकारी तक पहुंच गए हैं। इस पर मंगलवार को बैठक कर पूरा शिड्यूल तैयार किया जाएगा जिसमें तय होगा कि आपत्तियां कितने समय तक मंगाई जानी है। आपत्तियों के निस्तारण होने के बाद नए सर्किल रेट्स की घोषणा कर दी जाएगी। एडीएम फाइनेंस से मिली जानकारी के मुताबिक सर्किल रेट्स को लेकर प्रस्ताव मिल चुके हैं। अब डीएम के साथ बैठक कर पूरा शिड्यूल मंगलवार को तय किया जाएगा। उसमें आपत्तियों को लेकर समय सीमा तय होगी और फिर पब्लिकेशन कराया जाएगा।
पब्लिकेशन होने के बाद एक निहित तिथि तक आपत्तियों का निस्तारण कराया जाएगा। उसके बाद ही नए सर्किल रेट लागू किए जाएंगे।
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