Bareily News: बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार दो घायल
Bareily News: बरेली में परसाखेड़ा जेलर बाग के सामने एक बोलेरे चालक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की हालत गंभीर है। चालक घटनास्थल से भाग गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यह घटना मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे हुई।
Bareily News: बरेली। परसाखेड़ा जेलर बाग के सामने एक बोलेरे चालक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। इनमें से एक युवक की हालात गंभीर है। आरोपी चालक बोलेरो लेकर फतेहगंच पश्चिमी की ओर भाग गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, घटना मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे की है। सीबीगंज की ओर से आ रहे बाइक सवार पचा गौटिया निवासी रवि और सुनील परसाखेड़ा जेलर बाग के सामने कट से दूसरी लेन में जाने रुके। इसी बीच पीछे से आई तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे बाइक सड़क पर गिर गई और उस पर सवार दोनों युवक घायल हो गए।
हादसे के बाद चालक बोलेरो लेकर फतेहगंज पश्चिमी की ओर फरार हो गया। सूचना मिलते ही सीबीगंज पुलिस पहुंच गई और घायलों को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल भेजा।
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