Bareily News: नायब तहसीलदार को पहुंचा दिया सड़ा केक, अब होगी जांच
Bareily News: एक बेकरी संचालक ने नायब तहसीलदार को सड़ा हुआ केक पहुँचाया, जिसकी शिकायत पर अधिकारी ने तुरंत खाद्य विभाग को सूचना दी। बेकरी के मालिक ने फोन पर अधिकारी से अभद्रता की। खाद्य विभाग बुधवार को बेकरी में जाकर वहाँ के खाद्य पदार्थों की जांच करेगा。
Bareily News: एक बेकरी संचालक ने नायब तहसीलदार को सड़ा केक पहुंचवा दिया। अधिकारी के शिकायत करने पर फोन पर उससे अभद्रता भी की। अधिकारी ने तत्काल खाद्य विभाग को सूचित किया। बुधवार को खाद्य विभाग की टीम बेकरी में जाकर जांच पड़ताल और नमूने संग्रहित करेगी। मीरगंज तहसील में पोस्टेड नायब तहसीलदार अरविंद कुमार की मंगलवार को कोर्ट में गवाही थी। वो कोर्ट अपना कार्य निपटाने के लिए आए हुए थे। संग्रह अमीन सदर तहसील प्रेम राज के मुताबिक इसी दौरान अधिकारी ने रामपुर गार्डन स्थित एक बेकरी से केक ऑर्डर किया। जब केक आया तो उसमें से दुर्गन्ध आ रही थी साथ ही खाने में खटास भी थी।
अधिकारी ने तत्काल बेकरी संचालक से फोन पर बात की और उसे केक के बारे में जानकारी दी। इस पर बेकरी संचालक ने फोन पर ही अधिकारी से अभद्रता कर दी। घटना के बाद खाद्य विभाग को घटना की जानकारी दी गई। इतनी देर में बेकरी संचालक को भी जानकारी मिल गई। उसने अधिकारी से फोन कर कहा कि वो पहचान नहीं पाया था और फ्रॉड समझकर उसने गलत भाषा का प्रयोग किया। संग्रह अमीन के मुताबिक खाद्य विभाग की टीम बुधवार को बेकरी जाकर वहां पर रखे खाद्य पदार्थों की जांच पड़ताल करेगी।
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