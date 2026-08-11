Bareily News: बारह ज्योतिर्लिंगों से सजी पालकी में नगर भ्रमण को निकले महाकाल
Bareily News: बरेली में सोमवार को बाबा महाकाल की चांदी की पालकी यात्रा निकली, जिसमें मां अन्नपूर्णा और भैरवनाथ भी शामिल रहे। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना और आरती के साथ उनका स्वागत किया। यात्रा कई प्रमुख स्थलों से होते हुए निकली, रास्ते में लोगों ने फूलों की बारिश की। झांकियों ने भी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया।
Bareily News: बरेली। बाबा महाकाल सोमवार को चांदी की पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण को निकले। साथ में मां अन्नपूर्णा और काशी कोतवाल भैरवनाथ भी सिंहासन पर सवार रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना और आरती के बाद यात्रा शुरू हुई। नंदियों ने पालकी को कंधों पर उठाया। जगह-जगह विभिन्न श्रद्धालुओं और व्यापारिक संगठनों ने पुष्पवर्षा, आरती और प्रसाद वितरण कर स्वागत किया। सेठ गिरधारी लाल मन्दिर, श्यामगंज से बाबा महाकाल पालकी सेवा ट्रस्ट की ओर से बाबा महाकाल पालकी यात्रा निकाली गई। बारह ज्योतिर्लिंगों से अंकित चांदी की पालकी में बाबा महाकाल नंदी स्वरूप धारण किये हुए भक्तों के कंधो पर सवार होकर नाथ नगरी के भ्रमण को निकले। ट्रस्ट अध्यक्ष ब्रजवासी लाल अग्रवाल व महामंत्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि पं. भगवती नन्दन शास्त्री ने वैदिक मंत्रो से बाबा महाकाल, माता गौरी व भैरवनाथ की पूजा-अर्चना की। इसके बाद महाकाल व मां जगतजननी की आरती उतारकर गाजे-वाजे के साथ शुरू हुई। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, डॉ. विनोद पागरानी आदि ने बाबा महाकाल की आरती उतारकर स्वागत किया। यात्रा साहूगोपीनाथ, शिवाजी मार्ग, बांसी मंडी, सिकलापुर, रोडवेज, चौकी चौराहा, बरेली कॉलेज और कालीबाड़ी होते हुए गंतव्य तक पहुंची。
महाकाल की नगरी उज्जैन बनी नाथ नगरी
गाजे-बाजे और डमरू दल की गूंज के बीच निकली बाबा महाकाल की पालकी यात्रा ने नाथ नगरी को मानो उज्जैन का स्वरूप दे दिया। जगह-जगह महाकाल के दर्शन के लिए रास्ते भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हर-हर महादेव के जयघोष और डमरुओं की थाप से पूरा मार्ग शिवमय हो गया। घरों की छतों से भी लोगों ने फूल बरसाकर बाबा महाकाल के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। यात्रा के दौरान नाथ नगरी में उज्जैन जैसी भक्ति और आस्था का अद्भुत वातावरण बना रहा।
झांकियों ने श्रद्धालुओं को किया आकर्षित
यात्रा में वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी और रानी पद्मिनी का जौहर आदि झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। मीडिया प्रभारी प्रमोद रघुवंशी ने बताया कि नासिक बैंड, डमरू दल और श्री रामानुज सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र-छात्रायें का घोष आकर्षण का केंद्र रहे। जगह-जगह समाजिक और व्यापारिक संगठनों ने आरती और प्रसाद वितरण कर स्वागत किया। पालकी यात्रा में विवके मिश्रा, पंकज दत्त, राजकिशोर कश्यप, सभासद राजेश अग्रवाल, विशाल मेहरोत्रा, नवीन अग्रवाल, प्रसून सिंह, अमित मिश्रा, अमित भारद्वाज, मुकुल अग्रवाल, प्रवीन अग्रवाल, अनूप गोयल, नितेश वर्मा आदि की सक्रिय भूमिका रही।
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