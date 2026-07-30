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Bareily News: रामगंगा में नहाते समय डूबा बीटेक छात्र, तलाश में जुटी टीमें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: रामगंगा में नहाते समय डूबा बीटेक छात्र, तलाश में जुटी टीमें

Bareily News: रामगंगा में नहाते समय डूबा बीटेक छात्र, तलाश में जुटी टीमें

Bareily News: अलीगंज/राजपुरकलां,(बरेली) संवाददाता। रोहतापुर घाट पर रामगंगा में नहाते समय बीटेक का छात्र डूब गया। सूचना पर पहुंचे एडीएम एफआर संतोष कुमार ने अधिकारियों से छात्र को खोजने के निर्देश दिए। करीब सात घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने छात्र का शव घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूर बरामद किया। बुधवार की सुबह आठ बजे महोबा गांव निवासी अजय (22) पुत्र दिनेश उर्फ मनोहर लाल अपने ममेरे-तहेरे भाइयों के साथ रोहतापुर घाट पर रामगंगा में नहाने के लिए गया था। नहाते समय अजय अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से उसे नहीं पकड़ सके। कुछ देर में ही वह आंखों से ओझल हो गया। साथियों ने परिजनों और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर अलीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कराया। एसडीआरएफ की टीम और सुभाष नगर थाना क्षेत्र के टांडा गांव से गोताखोरों की टीम बुलाकर छात्र की खोजबीन शुरू की गई। एडीएम एफआर संतोष कुमार, एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा, सीओ हेमंत उपाध्याय भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

परिवार की जानकारी

गांव के लोगों ने बताया ​अजय परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी तीन बहने हैं। अजय बीटेक का छात्र होने के साथ-साथ जयपुर में नौकरी भी करता था। अजय के पिता दिनेश उर्फ मनोहर जयपुर में छोले-कुलचे का व्यवसाय करते हैं। वह 22 जुलाई 2026 को छुट्टी लेकर गांव आया था। सात घंटे बाद गोताखोरों ने अजय के शव को घाट से कुछ दूरी पर खोज निकाला।​ मृतक के चचेरे भाई गोपाल ने आरोप लगाया कि घटना के समय घाट पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। वहीं, इंस्पेक्टर अलीगंज जगत सिंह ने बताया कि पांच पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी।

शव बरामदगी और सरकारी सहायता

एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से अलीगंज क्षेत्र के रोहतापुर घाट पर रामगंगा में नहाते समय डूबे बीटेक के छात्र अजय का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वह अपने परिवार का इकलौता था। दैवीय आपदा कोष से नियमानुसार हर संभव मदद की जायेगी।

सुशील कुमार मिश्रा, एसडीएम आंवला

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अजय कौन था और उसका क्या पेशा था?
अजय (22) बीटेक का छात्र था और जयपुर में नौकरी करता था।
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