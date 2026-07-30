Bareily News: रामगंगा में नहाते समय डूबा बीटेक छात्र, तलाश में जुटी टीमें

Bareily News: अलीगंज/राजपुरकलां,(बरेली) संवाददाता। रोहतापुर घाट पर रामगंगा में नहाते समय बीटेक का छात्र डूब गया। सूचना पर पहुंचे एडीएम एफआर संतोष कुमार ने अधिकारियों से छात्र को खोजने के निर्देश दिए। करीब सात घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने छात्र का शव घटनास्थल से लगभग 500 मीटर दूर बरामद किया। बुधवार की सुबह आठ बजे महोबा गांव निवासी अजय (22) पुत्र दिनेश उर्फ मनोहर लाल अपने ममेरे-तहेरे भाइयों के साथ रोहतापुर घाट पर रामगंगा में नहाने के लिए गया था। नहाते समय अजय अचानक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। साथियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से उसे नहीं पकड़ सके। कुछ देर में ही वह आंखों से ओझल हो गया। साथियों ने परिजनों और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर अलीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कराया। एसडीआरएफ की टीम और सुभाष नगर थाना क्षेत्र के टांडा गांव से गोताखोरों की टीम बुलाकर छात्र की खोजबीन शुरू की गई। एडीएम एफआर संतोष कुमार, एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा, सीओ हेमंत उपाध्याय भी घटनास्थल पर पहुंच गए।