Bareily News: द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं को दिए मानसिक स्वास्थ्य के टिप्स
Bareily News: द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मनोचिकित्सक डॉ. मनमोहन ने मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, अवसाद और चिंता से बचाव पर जानकारी दी। प्रधानाचार्या डॉ. रामश्री ने स्वस्थ मन की महत्ता पर जोर दिया और छात्राओं को विशेषज्ञ से सलाह लेने की अपील की।
Bareily News: द्रौपदी कन्या इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की ओर से मनोचिकित्सक डॉ. मनमोहन ने मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, अवसाद और चिंता से बचाव के बारे में आसान भाषा में जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से सकारात्मक सोच अपनाने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ से सलाह लेने की अपील की। प्रधानाचार्या डॉ. रामश्री ने कहा कि स्वस्थ मन ही बेहतर जीवन और उज्ज्वल भविष्य की नींव है। कार्यक्रम में छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पंपलेट भी वितरित किए गए तथा जरूरतमंद लोगों के लिए महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय के मनकक्ष में उपलब्ध निःशुल्क परामर्श और उपचार की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में छात्राओं को बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई दें, तो जिला अस्पताल के कमरा संख्या-38 मनकक्ष में निःशुल्क परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही सहायता के लिए टेलीमानस हेल्पलाइन- 14416, 18008914416, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 7248215922 तथा आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन 7248215822 की जानकारी भी दी गई।
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