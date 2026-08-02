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Bareily News: नशा मुक्ति एवं साइबर जागरूकता विषय पर हुआ विशेष व्याख्यान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली कॉलेज के इग्नू स्टडी सेंटर में नशा मुक्ति एवं साइबर जागरूकता पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रो. वंदना शर्मा ने छात्राओं से नशे के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों के बारे में बताया और अपील की कि वे नशे से दूर रहें। कार्यक्रम में अन्य विशेषज्ञों ने भी जागरूकता फैलाने पर जोर दिया।

Bareily News: नशा मुक्ति एवं साइबर जागरूकता विषय पर हुआ विशेष व्याख्यान

Bareily News: बरेली कॉलेज स्थित इग्नू स्टडी सेंटर में शनिवार को नशा मुक्ति एवं साइबर जागरूकता विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समन्वय प्रो. वंदना शर्मा, समन्वयक इग्नू स्टडी सेंटर बरेली कॉलेज ने एनसीसी की छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा नाश की जड़ है। नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को बर्बाद करती है बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करती है। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और समाज में भी नशा मुक्ति का संदेश फैलाएं। उन्होंने नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि तनाव, गलत संगति और जिज्ञासा के कारण युवा नशे की ओर आकर्षित होते हैं।

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इससे बचने के लिए खेल, योग, पढ़ाई और सकारात्मक गतिविधियों को अपनाना आवश्यक है। इस दौरान इग्नू स्टडी सेंटर के सह-समन्वयक डॉ. अंकुर श्रीवास्तव, डॉ. बृजवास कुशवाहा समेत अन्य ने छात्राओं को नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया।

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