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Bareily News: नुक्कड़ नाटक से ग्रामीणों को बीमारियों से बचाव का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरैली में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत नवाबगंज की आठ ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के जरिए बीमारियों से बचाव के उपायों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलाकारों ने मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार जैसी बीमारियों से बचने के सरल तरीके बताए और ग्रामीणों से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का अनुरोध किया।

Bareily News: नुक्कड़ नाटक से ग्रामीणों को बीमारियों से बचाव का दिया संदेश

Bareily News: बरेली। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत नवाबगंज की आठ ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम जिला सूचना अधिकारी नीतू कन्नौजिया के समन्वय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंजीकृत संस्था वीर विजय नृत्य नाट्य संस्था के कलाकारों ने रोचक अंदाज में नाटक प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार जैसी बीमारियों से बचने के आसान उपाय बताए गए। कलाकारों ने लोगों से घर और आसपास पानी जमा न होने देने, नियमित साफ-सफाई रखने, पूरी बांह के कपड़े पहनने और साफ पेयजल का इस्तेमाल करने की अपील की।

कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के रवि प्रकाश सक्सेना ने खंड विकास अधिकारी, सहायक खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधानों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए आभार जताया।

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