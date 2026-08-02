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Bareily News: कांवड़ यात्रा शुरू, नहीं भर पाए सभी गड्ढे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन ने मार्गों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था। फिर भी, कई रास्तों पर गड्ढे बने हुए हैं, जिससे कांवड़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर, कछला जाने वाले मार्ग पर स्थिति गंभीर है, जहाँ बारिश के कारण सड़कें और भी खराब हो गई हैं।

Bareily News: कांवड़ यात्रा शुरू, नहीं भर पाए सभी गड्ढे

Bareily News: कांवड़ यात्रा से पूर्व प्रशासन ने सभी कांवड़ मार्गों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया था। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में भी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। उसके बाद भी शहर के कई कांवड़ मार्गों पर अभी भी गड्ढे बने हुए हैं। इसमें कछला को जाने वाला सबसे प्रमुख मार्ग भी शामिल है। लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, बीडीए के साथ-साथ कैंट बोर्ड ने भी गड्ढों को भरने का प्रयास किया मगर कहीं न कहीं इस प्रयास में कमी रह गई। लाल फाटक जाने से पूर्व सड़क पर जो बड़े-बड़े गड्ढे थे उनको केवल मिट्टी से भर दिया गया।

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जैसे ही बारिश हुई, मिट्टी दब गई। कीचड़ होने से छोटे वाहनों के फिसलने का भी खतरा बढ़ गया। इसके अतिरिक्त कैंट क्षेत्र में कई गढ़ों पर लेपन कार्य ही नहीं हुआ। सेटेलाइट बस स्टैंड पर पहुंचते ही कांवड़ियों का सामना टूटी सड़क से हो रहा है। ठीक चौराहे पर ही ईसाइयों की पुलिया की तरफ चलते समय सड़क खराब है। इस कारण कांवड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पीलीभीत बाईपास पर वननाथ मंदिर के मोड़ से पहले सड़क के साइड बिल्कुल मिट्टी ही नहीं है। सड़क और साइड लाइन में बड़ा अंतर है। ऐसे में दो पहिया वाहन चालकों के गिरने की पूरी आशंका है।

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