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Bareily News: निबंध प्रतियोगिता में अर्नव और खुशी प्रथम विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मानव सेवा क्लब की ओर शुक्रवार को सिविल लाइंस में शांति अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर प्रेमचंद

Bareily News: निबंध प्रतियोगिता में अर्नव और खुशी प्रथम विजेता

Bareily News: मानव सेवा क्लब की ओर शुक्रवार को सिविल लाइंस में शांति अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर प्रेमचंद निबंध प्रतियोगिता की आयोजित हुई। प्रतियोगिता में 96 से छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान आठ मेधावी छात्र-छात्राओं को 23 हजार रुपये की स्कॉलरशिप दी गई। कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. विनोद पागरानी, मुख्य अतिथि रमेश गौतम, प्रो. राजेन्द्र भारती, इन्द्र देव त्रिवेदी, सुरेन्द्र बीनू सिन्हा, मुकेश सक्सेना ने विजयी बच्चों को सम्मानित किया।

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