Bareily News: खानकाह-ए-अमीने शरीअत में होगा उर्स-ए-रजवी तैयारियां शुरू
Bareily News: कांकरटोला की खानकाह-ए-अमीने शरीअत में 7 और 8 अगस्त को उर्स-ए-रजवी और उर्स-ए-अमीन-ए-शरीअत का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 7 अगस्त को सुबह 10 बजे नात और तकरीरों से होगी। खानकाह के सज्जादानशीं मुफ्ती सलमान रजा खां कार्यक्रम की सरपरस्ती करेंगे।
Bareily News: कांकरटोला स्थित खानकाह-ए-अमीने शरीअत में हर साल की तरह इस वर्ष भी 7 और 8 अगस्त को उर्स-ए-रजवी व उर्स-ए-अमीन-ए-शरीअत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। खानकाह की ओर से आयोजन का पोस्टर भी जारी किया गया। खानकाह की ओर से नाजिल रजा ने बताया कि कार्यक्रमों की सरपरस्ती सज्जादानशीं हकीमे शरीअत मुफ्ती सलमान रजा खां करेंगे। 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से नात, मनकबत और उलमा की तकरीरों का सिलसिला शुरू होगा। इसके बाद दोपहर 2:38 बजे अमीन-ए-शरीअत का क़ुल होगा। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को सुबह 10 बजे से उर्स-ए-रजवी की दूसरी महफिल आयोजित होगी।
कार्यक्रम का समापन दोपहर 2:38 बजे सरकार आला हजरत के क़ुल के साथ होगा। उर्स की तमाम तकरीबात में हकीमे शरीअत के साहिबजादगान सुफियान रजा खां और शाजान रजा खां भी मौजूद रहेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।