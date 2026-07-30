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Bareily News: खानकाह-ए-अमीने शरीअत में होगा उर्स-ए-रजवी तैयारियां शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: कांकरटोला की खानकाह-ए-अमीने शरीअत में 7 और 8 अगस्त को उर्स-ए-रजवी और उर्स-ए-अमीन-ए-शरीअत का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 7 अगस्त को सुबह 10 बजे नात और तकरीरों से होगी। खानकाह के सज्जादानशीं मुफ्ती सलमान रजा खां कार्यक्रम की सरपरस्ती करेंगे।

Bareily News: खानकाह-ए-अमीने शरीअत में होगा उर्स-ए-रजवी तैयारियां शुरू

Bareily News: कांकरटोला स्थित खानकाह-ए-अमीने शरीअत में हर साल की तरह इस वर्ष भी 7 और 8 अगस्त को उर्स-ए-रजवी व उर्स-ए-अमीन-ए-शरीअत का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। खानकाह की ओर से आयोजन का पोस्टर भी जारी किया गया। खानकाह की ओर से नाजिल रजा ने बताया कि कार्यक्रमों की सरपरस्ती सज्जादानशीं हकीमे शरीअत मुफ्ती सलमान रजा खां करेंगे। 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से नात, मनकबत और उलमा की तकरीरों का सिलसिला शुरू होगा। इसके बाद दोपहर 2:38 बजे अमीन-ए-शरीअत का क़ुल होगा। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को सुबह 10 बजे से उर्स-ए-रजवी की दूसरी महफिल आयोजित होगी।

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कार्यक्रम का समापन दोपहर 2:38 बजे सरकार आला हजरत के क़ुल के साथ होगा। उर्स की तमाम तकरीबात में हकीमे शरीअत के साहिबजादगान सुफियान रजा खां और शाजान रजा खां भी मौजूद रहेंगे।

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