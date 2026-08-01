Bareily News: मरीज को रास्ते में उतारकर चली गयी एंबुलेंस

Bareily News: मरीज को अस्पताल से 500 मीटर दूरी पर उतर कर जा रही 108 एंबुलेंस का लोगों ने वीडियो बना लिया। वीडियो बनाते देख एंबुलेंस का ड्राइवर दोबारा अस्पताल पहुंचा।इससे पहले मरीज पैदल चलकर अस्पताल पहुंच गया। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बिथरी चैनपुर की नवदिया देहाजप्ती की वर्मा देवी को पिछले सप्ताह निमोनिया हो गया था। इसके बाद श्वास की बीमारी से ग्रसित थी। बीमारी से परेशान वर्मा देवी ने शुक्रवार को 108 एंबुलेंस को सूचना दी। क्यारा सीएचसी की एंबुलेंस को इवेंट पर भेजा गया। एम्बुलेंस उन्हें फरीदपुर के सीएचसी लाई। उनकी सास भी एंबुलेंस के साथ आ रही थी।

एंबुलेंस ड्राइवर ने स्टेशन रोड पर उन्हें उतार दिया। इसके बाद वर्मा देवी पैदल चलकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल से पहले स्टेशन रोड पर मरीज को उतरते देखा लोगों ने वीडियो बना लिया। ड्राइवर ने वीडियो बना रहे लोगों को देख लिया। इसके बाद दोबारा एंबुलेंस लेकर सीएचसी पहुंचा। तब तक वर्मा देवी इमर्जेंसी डॉक्टर धर्मेंद्र को दिखा चुकी थी। वायरल वीडियो में ड्राइवर दो महिलाओं को स्टेशन रोड पर उतारते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह स्टेशन रोड पर स्थित सीएएस इंटर कॉलेज के सामने से दोबारा एंबुलेंस को मोड़कर अस्पताल ले जा रहा है। एमरजेंसी डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि महिला को निमोनिया की शिकायत थी। श्वास लेले में हो रही थी परेशानी हो रही थी। स्टेशन रोड पर महिला को उतारने के मामले की जानकारी अधिकारियों को दी गई है। हालांकि महिला खुद ही अपनी सुरक्षा से स्टेशन रोड पर उतरने की बात कह रही थी।द वह अस्पताल का पता पूछते हुए पहुंची। इस मामले में इमरजेंसी डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया की एंबुलेंस ड्राइवर करतूत की सूचना दी गई है।