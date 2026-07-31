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Bareily News: मरीज को रास्ते में उतारकर चली गयी एंबुलेंस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर की वर्मा देवी को पेट में दर्द के कारण 108 एंबुलेंस को कॉल की गई। एंबुलेंस ड्राइवर ने उन्हें 500 मीटर पहले उतार दिया और चला गया। वर्मा देवी अस्पताल का पता पूछते हुए वहां पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि इस मामले में एंबुलेंस ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Bareily News: मरीज को रास्ते में उतारकर चली गयी एंबुलेंस

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। बिथरी चैनपुर की नवदिया दूजा पट्टी की वर्मा देवी के पेट में दर्द शुरू हुआ। उन्होंने 108 एंबुलेंस को सूचना दी। क्यारा सीएचसी की एंबुलेंस को इवेंट पर भेजा गया। एम्बुलेंस उन्हें फरीदपुर के सीएचसी ला रही थी। सीएचसी से पहले एंबुलेंस ड्राइवर ने 500 मीटर पहले ही वर्मा देवी को उतारकर चला गया। इसके बाद वह अस्पताल का पता पूछते हुए पहुंची। इस मामले में इमरजेंसी डॉक्टर धर्मेंद्र ने बताया की एंबुलेंस ड्राइवर करतूत की सूचना दी गई है। 

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