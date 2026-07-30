Bareily News: कोर्ट के आदेश पर भी रास्ता कब्जामुक्त नहीं कराने का आरोप
Bareily News: कोर्ट के आदेश पर भी रास्ता कब्जामुक्त नहीं कराने का आरोप एसएसपी को शिकायती
Bareily News: गांव कस्बापुर के एक व्यक्ति ने कोर्ट के आदेश के बावजूद रास्ता कब्जामुक्त न कराने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। कस्बापुर के नवीसेन ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसके घर तक जाने वाले रास्ते को लेकर पड़ोसी इसराइल से विवाद चल रहा था। मामला उपजिलाधिकारी बहेड़ी न्यायालय ने 6 जून 2026 को उसके पक्ष में आदेश किया 15 दिन में रास्ते को कब्जामुक्त कराने को तहसीलदार बहेड़ी व थाना प्रभारी शेरगढ़ को निर्देश दिए थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी रास्ते को कब्जामुक्त नहीं कराया गया।
प्रार्थना पत्र दे पीड़ित ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र रास्ता कब्जामुक्त नहीं कराया गया तो वह परिवार सहित जिलाधिकारी के कार्यालय परिसर में आत्मदाह को विवश होगा। शिकायतकर्ता ने एसएसपी से न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए रास्ता कब्जामुक्त कराने की मांग की है।
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