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Bareily News: पिटाई कर महिला को घर से निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फतेहगंज पूर्वी में रिंकी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। उसे दो लाख रुपये और सोने की चेन की मांग के कारण घर से निकाल दिया गया। शादी के 5 साल बाद, रिंकी अपने पिता के घर लौट गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bareily News: पिटाई कर महिला को घर से निकाला

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। दहेज के लिए विवाहिता की पिटाई कर घर से निकाल दिया गया। विवाहिता ने पति सहित तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। थाना क्षेत्र के गांव नखी सिधवा निवासी रिंकी पुत्री राजपाल ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि उसकी शादी पांच वर्ष पूर्व अवधेश पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम सादुल्लागंज थाना दातागंज पुलिस चौकी समरे के साथ हुई थी। उसके दो बच्चे भी हैं। उसकी पिटाईकर पति ने दो लाख नगदी, सोने की चेन की मांग की। रिंकी को फटे पुराने कपड़ों में ही घर से निकाल दिया गया। थक हारकर रिंकी अपने पिता के घर चली गई।

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रिंकी ने फतेहगंज पूर्वी थाने में पति अवधेश, भाभी सरस्वती व ससुर ब्रह्मपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति समेत तीन के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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