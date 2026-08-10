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Bareily News: अलखनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 55 प्रतिशत सुविधाएं तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली के अलखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं में सुधार के लिए 11.67 करोड़ रुपये की परियोजना चल रही है। अब तक 55% काम पूरा हो चुका है, जिसमें पार्किंग, ओपन एयर थियेटर, और नए टॉयलेट ब्लॉक शामिल हैं। यह परियोजना 2025 में शुरू हुई थी और 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है।

Bareily News: अलखनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 55 प्रतिशत सुविधाएं तैयार

Bareily News: बरेली। अलखनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर के पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत 11. 67 करोड़ रुपये की परियोजना में अब तक 55 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इससे मंदिर आने वाले लोगों को आने वाले समय में पूजा-पाठ के साथ बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी। टूरिज्म अधिकारी मनीष सिंह के मुताबिक परियोजना के तहत वैदिक लाइब्रेरी, प्रसाद एवं फ्लोरिस्ट शॉप, मल्टीपरपज हॉल और मेन गेट का काम प्रगति पर है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग एरिया, ओपन एयर थियेटर, फसाड वॉल और टॉयलेट ब्लॉक भी बनाए जाने हैं।

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पार्किंग बनने से मंदिर आने वाले लोगों को वाहन खड़ा करने में होने वाली परेशानी कम होगी, जबकि नए टॉयलेट ब्लॉक से भी सुविधा मिलेगी।अलखनाथ मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 11.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें से अब तक 8 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। परियोजना को 21 मार्च 2025 को स्वीकृति मिली थी और इसे 10 फरवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

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