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Bareily News: अधिवक्ता परिषद ने जूनियरो को दी कानूनी जानकारियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: अधिवक्ता परिषद ने बरेली में जूनियर अधिवक्ताओं के लिए कानूनी बारीकियों का एक स्वाध्याय मंडल कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदयवीर यादव ने दाण्डिक पुनरीक्षण एवं दाण्डिक अपील के विषय पर जानकारी दी। कार्यक्रम में अन्य कई prominents और जूनियर अधिवक्ता उपस्थित थे।

Bareily News: अधिवक्ता परिषद ने जूनियरो को दी कानूनी जानकारियां

Bareily News: अधिवक्ता परिषद ने युवा,जूनियर अधिवक्ताओं को कानूनी बारीकियां स्वाध्याय मंडल कार्यक्रम के द्वारा सिखाया। कार्यक्रम में बरेली बार के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदयवीर यादव ने जूनियर अधिवक्ताओं को दाण्डिक पुनरीक्षण एवं दाण्डिक अपील विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला संरक्षक ईश्वरी प्रसाद वर्मा, पूरनलाल प्रजापति, जिलाध्यक्ष ओमपाल सिंह, महामंत्री हजारी लाल, विनोद कनौजिया, गिरिराज सिंह, अरविंद सिंह, उन्मुक्त संभव शील, सत्यभान सिंह तोमर, रमेश सिंह, स्वाध्याय मंडल प्रभारी रूपेश कुमार समेत तमाम जूनियर अधिवक्ता मौजूद रहे।

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