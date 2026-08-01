Bareily News: अधिवक्ता परिषद ने जूनियरो को दी कानूनी जानकारियां
Bareily News: अधिवक्ता परिषद ने बरेली में जूनियर अधिवक्ताओं के लिए कानूनी बारीकियों का एक स्वाध्याय मंडल कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदयवीर यादव ने दाण्डिक पुनरीक्षण एवं दाण्डिक अपील के विषय पर जानकारी दी। कार्यक्रम में अन्य कई prominents और जूनियर अधिवक्ता उपस्थित थे।
Bareily News: अधिवक्ता परिषद ने युवा,जूनियर अधिवक्ताओं को कानूनी बारीकियां स्वाध्याय मंडल कार्यक्रम के द्वारा सिखाया। कार्यक्रम में बरेली बार के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदयवीर यादव ने जूनियर अधिवक्ताओं को दाण्डिक पुनरीक्षण एवं दाण्डिक अपील विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला संरक्षक ईश्वरी प्रसाद वर्मा, पूरनलाल प्रजापति, जिलाध्यक्ष ओमपाल सिंह, महामंत्री हजारी लाल, विनोद कनौजिया, गिरिराज सिंह, अरविंद सिंह, उन्मुक्त संभव शील, सत्यभान सिंह तोमर, रमेश सिंह, स्वाध्याय मंडल प्रभारी रूपेश कुमार समेत तमाम जूनियर अधिवक्ता मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।