Bareily News: आंवला के रमपुरा में मारपीट में जख्मी वृद्धा की मौत
Bareily News: गांव रमपुरा में 5 जुलाई को हुई मारपीट में घायल रजनी की मंगलवार तड़के मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की धाराएं बढ़ाने की मांग करते हुए अंतिम संस्कार को रोका। रजनी को गंभीर हालत में बरेली रेफर किया गया था। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Bareily News: आंवला। थाना क्षेत्र के गांव रमपुरा में पांच जुलाई को हुई मारपीट में घायल 70 वर्षीय रजनी की मंगलवार तड़के मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाने और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंतिम संस्कार से इन्कार कर हंगामा किया। पांच जुलाई को दावत के दौरान हुए विवाद में संजू और वृद्ध महिला रजनी घायल हो गई थीं। उनका छह जुलाई को स्वास्थ्य केंद्र आंवला पर मेडिकल भी हुआ था तथा रजनी को गंभीर हालत देखते हुए बरेली रेफर किया गया। संजू की तहरीर पर पुलिस ने तेजपाल, महेश, रिशिपाल और मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
जिला अस्पताल में 10-12 दिन इलाज के बाद रजनी घर लौट आई थीं, जहां चार अगस्त की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा है। प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी।
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