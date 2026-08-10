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Bareily News: संत रविदास जयंती पर निकाली गई कलश वंदन यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: संत रविदास की 650वीं जयंती पर बहेड़ी में कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा गरीबपुरा शिव मंदिर से शुरू होकर भिलैईया शिव मंदिर गई। यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मादेवी और अन्य मान्यवरों ने भाग लिया। यात्रा का समापन नगर पंचायत फरीदपुर के श्री रामलीला मैदान में हुआ।

Bareily News: संत रविदास जयंती पर निकाली गई कलश वंदन यात्रा

Bareily News: बहेड़ी। संत रविदास की 650वीं जयंती पर गांवों में कलश वंदन यात्रा निकाली गई। यहां के पचपेडा मंडल में कलश वंदन यात्रा गरीबपुरा शिव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद निकली। इसके बाद भिलैईया शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की गई। पचपेडा स्थित शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर यात्रा भूड़ा, नगर पंचायत फरीदपुर श्री रामलीला मैदान पहुंची। वहां नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मादेवी और उनके प्रतिनिधिमंडल कोषाध्यक्ष देवदत्त राजपूत यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने यात्रा में शामिल लोगों का अंगवस्त्र पटका पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि बहेड़ी ब्लॉक प्रमुख अमरेंद्र सिंह गोल्डी, ब्लॉक प्रमुख शेरगढ़ भूपेंद्र सिंह कूर्मी, विधानसभा संयोजक सुरेश गंगवार, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र मौर्या, मंडल उपाध्यक्ष ठाकुर वीर सिंह, शांतिपाल, प्रदीप विश्वास, टिकेंद्र, राहुल, आरएसएस महामंत्री हरीश मौर्या, योगेश सिंह आदि उपस्थित रहे।

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