Bareily News: संत रविदास जयंती पर निकाली गई कलश वंदन यात्रा
Bareily News: संत रविदास की 650वीं जयंती पर बहेड़ी में कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा गरीबपुरा शिव मंदिर से शुरू होकर भिलैईया शिव मंदिर गई। यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मादेवी और अन्य मान्यवरों ने भाग लिया। यात्रा का समापन नगर पंचायत फरीदपुर के श्री रामलीला मैदान में हुआ।
Bareily News: बहेड़ी। संत रविदास की 650वीं जयंती पर गांवों में कलश वंदन यात्रा निकाली गई। यहां के पचपेडा मंडल में कलश वंदन यात्रा गरीबपुरा शिव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद निकली। इसके बाद भिलैईया शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की गई। पचपेडा स्थित शिव मंदिर में पूजा-अर्चना कर यात्रा भूड़ा, नगर पंचायत फरीदपुर श्री रामलीला मैदान पहुंची। वहां नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मादेवी और उनके प्रतिनिधिमंडल कोषाध्यक्ष देवदत्त राजपूत यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने यात्रा में शामिल लोगों का अंगवस्त्र पटका पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि बहेड़ी ब्लॉक प्रमुख अमरेंद्र सिंह गोल्डी, ब्लॉक प्रमुख शेरगढ़ भूपेंद्र सिंह कूर्मी, विधानसभा संयोजक सुरेश गंगवार, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र मौर्या, मंडल उपाध्यक्ष ठाकुर वीर सिंह, शांतिपाल, प्रदीप विश्वास, टिकेंद्र, राहुल, आरएसएस महामंत्री हरीश मौर्या, योगेश सिंह आदि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।