Bareily News: छिपकली गिरा पानी पीने से ग्रेजुएशन के छात्र की हालत बिगड़ी
Bareily News: बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर निवासी 21 वर्षीय ग्रेजुएशन छात्र ध्रुव ने उस बाल्टी से पानी पी लिया जिसमें छिपकली गिरी हुई थी। उसकी हालत बिगड़
Bareily News: बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर निवासी 21 वर्षीय ग्रेजुएशन छात्र ध्रुव ने उस बाल्टी से पानी पी लिया जिसमें छिपकली गिरी हुई थी। उसकी हालत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ध्रुव ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब 12 बजे उसे प्यास लगी। उसने कमरे में बाल्टी में रखा पानी पी लिया। कुछ देर बाद उसकी नजर बाल्टी पर गई तो उसमें छिपकली पड़ी मिली। इसके बाद उसे उल्टी होने लगी और पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है।
परिजनों के मुताबिक डॉक्टर उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
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